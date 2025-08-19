تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

يفتتح ريال مدريد موسمه الجديد باستضافة أوساسونا اليوم "الثلاثاء" على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

كان الفريق الملكي قد خاض مباراة ودية وحيدة عقب مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث واجه فريق تيرول إنسبروك وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-0.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت الكسندر أرنولد، دين هويسين، إيدير ميليتاو، كاريراس.

خط الوسط: تشوامينى، أردا جولر، فالفيردى.

خط الهجوم: فينيسيوس، مبابى، دياز.

من جانبه، يطمح أوساسونا إلى تحقيق انطلاقة قوية، خاصة أنه خرج بتعادل ثمين في آخر زيارة له إلى ملعب البرنابيو، ما يمنحه دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا.. والقنوات الناقلة

تُقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حيث خصصت قناة beIN Sports HD 3 لبث اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وأوساسونا.