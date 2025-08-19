تعادل مثير وطرد في الشوط الأول بمباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

انتهى الشوط الأول من مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي النصر والاتحاد بالتعادل الإيجابي 1-1، في مواجهة قوية على ملعب هونج كونج الدولي.

وافتتح النصر التسجيل مبكرًا عبر لاعبه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 10، قبل أن يدرك ستيفن بيرجوين التعادل للاتحاد في الدقيقة 19، ليُشعل المباراة ويزيد من حدة المنافسة بين الفريقين.

ومع ذلك، شهد الشوط الأول لحظة حاسمة عندما تعرض النجم السنغالي ساديو ماني للطرد في الدقيقة 25، بعد ارتكابه مخالفة عنيفة ضد حارس مرمى الاتحاد، حيث دهس صدر الحارس، ما استوجب البطاقة الحمراء المباشرة من الحكم.

ويأتي هذا الطرد ليؤثر بشكل كبير على مجريات المباراة، حيث سيخوض النصر باقي اللقاء بعشرة لاعبين، مما يزيد من الإثارة في الشوط الثاني وترقب تفوق أحد الفريقين في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي.