وفاة مهاجم الزمالك السابق رزاق أوموتويوسي

توفي الدولي البنيني السابق رزاق أوموتويوسي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن عمر يناهز 39 عامًا، وفقًا لما أكدت تقارير صحفية أفريقية متطابقة.

وأوضحت صحيفة "غانا سوكر نت" الغانية الموثوقة أن اللاعب، الذي كان أحد أبرز نجوم منتخب بنين، قد رحل عن الحياة في خبر صادم لعشاق كرة القدم في القارة الأفريقية، دون الكشف عن تفاصيل أو أسباب الوفاة.

يُذكر أن رزاق ولد في نيجيريا عام 1985، لكنه اختار تمثيل منتخب بنين، وشارك في العديد من المباريات الدولية.

وارتدى قميص نادي الزمالك في 2011 قادمًا من صفوف سيريانسكا السويدي، بالإضافة إلى تمثيله عدة أندية عربية منها النصر السعودي وعدد من الأندية المغربية.

وبدأ رزاق مسيرته الكروية عام 2003 مع نادي صن شاين النيجيري، قبل أن يشرع في مسيرة حافلة عبر العديد من الفرق.