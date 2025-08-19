هشام نصر يناشد رئاسة الجمهورية لحل أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

أعلن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، عن مناشدة مجلس إدارة النادي لرئاسة الجمهورية بالتدخل لحل أزمة سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر، خاصة وأن الزمالك قدم المستندات التى تثبت موقفه فى أزمة إنهاء أعمال الإنشاءات بالفرع، مطالبا بتدخل السيد رئيس الجمهورية وكذلك مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وشدد هشام نصر على أن مجلس إدارة الزمالك، تقدم بخطاب مد المهلة القانونية والمقرر لها سبتمبر من العام المقبل بالإضافة إلى خطاب وصل النادى خلال مارس الماضى من جهاز أكتوبر أن المهلة لانتهاء من الأعمال تنتهى ديسمبر نهاية العام الجارى وتم مدها 6 أشهر وبذلك تنتهى يونيو العام المقبل.

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن جهاز اكتوبر خلال سحب الأرض سجل ان القرار بتاريخ يونيو 2025 وإذا كان القرار منذ شهرين فلماذا تركونا نتعاقد مع شركات وننفذ أعمال انشاءات بالفرع ، وتسأل عن سبب حضور قوة من الشرطة خلال تنفيذ قرار سحب الأرض.