الزمالك وقف علي رجله فبعته ناس توقف الشغل.. تصريحات نارية من ميدو بعد سحب أرض أكتوبر

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك رسالة نارية بشأن أزمة سحب أرض النادي في فرع 6 أكتوبر من جانب وزارة الإسكان في مصر.



وكتب ميدو عبر أكس:قبل ما اتكلم عن موضوع محاولة سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك لفرع ٦ أكتوبر تأكدت من صحة معلوماتي من أكثر من جهة..

و أضاف :الزمالك‬⁩ أوراقه كلها سليمة ولسه دافع رسوم المزايا التي حصل عليه سواء بزيادة نسبة البناء أو زيادة عدد الأدوار في المباني والزمالك لسه مستلم خطاب بمد الفترة المسموح بها للإنتهاء من المرحلة الأولى للمباني وهي ٣٠٪ من نسبة المباني.



و تابع :الزمالك مستلم الأرض دي من ٢٠٠٤ ماحدش حط فيها مسمار وماحدش كان عنده مشكلة أبدا ودلوقتي لما الزمالك ابتدى شغل وابتدى يتعاقد على ٢٧ ملعب وخلاص ابتدى يدخل منها فلوس وخلاص هيقف على رجله ومش محتاج دعم من حد وده اللي كل الزمالكاوية بيحلموا بيه بقالهم سنين علشان نقدر ننافس وننتظم في دفع المستحقات للاعيبتنا وللموظفين في النادي واخيراً هنستقر بعتوا الناس توقف الشغل وتسحب الأرض..

قال مصدر بنادي الزمالك إن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر؛ بسبب أزمة سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد المصدر أن هناك اتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث.

وأضاف المصدر أن كل الأمور سيتم توضيحها للرأي العام خلال الفترة الحالية، خاصة وأن النادي يمتلك كافة المستندات والموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة التي توضح صحة موقفه.

وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك دهشته من سرعة تنفيذ قرار سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر، خاصة وأن القرار صدر بالأمس بسحب الأرض وتم تنفيذ القرار في اليوم التالي، بالرغم من أن مثل هذه الأمور تستغرق عدة أسابيع بسبب إجراءات التسليم والتسلم.

وشدد المصدر على أن الزمالك متمسك بحقوقه وحقوق جماهيره، مضيفاً أن كل دقيقة تشهد تطورات جديدة في هذا الملف.