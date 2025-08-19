مجلس الزمالك في حالة انعقاد دائم بسبب أزمة أرض أكتوبر

قال مصدر بنادي الزمالك إن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر؛ بسبب أزمة سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد المصدر أن هناك اتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث.

وأضاف المصدر أن كل الأمور سيتم توضيحها للرأي العام خلال الفترة الحالية، خاصة وأن النادي يمتلك كافة المستندات والموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة التي توضح صحة موقفه.

وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك دهشته من سرعة تنفيذ قرار سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر، خاصة وأن القرار صدر بالأمس بسحب الأرض وتم تنفيذ القرار في اليوم التالي، بالرغم من أن مثل هذه الأمور تستغرق عدة أسابيع بسبب إجراءات التسليم والتسلم.

وشدد المصدر على أن الزمالك متمسك بحقوقه وحقوق جماهيره، مضيفاً أن كل دقيقة تشهد تطورات جديدة في هذا الملف.