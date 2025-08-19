أحمد شوبير ينعى والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث أليم



نعى الإعلامي أحمد شوبير، والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر وقائد النادي الأهلي، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير مروع.



وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"خالص العزاء للكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر وكابتن النادي الأهلي، في وفاة المغفور له بإذن الله والده. إنا لله وإنا إليه راجعون."



لقى والد اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصرعه في حادث وقع اليوم الثلاثاء على طريق الواحات، بعد انقلاب السيارة التي كان يستقلها.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.