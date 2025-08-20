قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاجة غريبة .. سيد عبد الحفيظ يعلق على طرد محمد هاني بلقاء فاركو
نجم الأهلي يُوجّه رسالة لـ «ريبيرو» ويؤكد: عودة إمام عاشور «مكسب كبير»
«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد
جامعة حلوان تعلن ضوابط قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الجامعي 2026/2025
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الغذائي لأهالي غزة
الحدود والتجارة والاستثمارات.. تطورات جديدة في العلاقات بين الصين والهند |تفاصيل
البقاء لله .. وسام أبو علي ينعى والد محمد الشناوي بهذه الكلمات
ناقد رياضي يكشف كواليس سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر.. فيديو
كارثي وأخطاء فجّة.. المستشار القانوني للزمالك ينتقد بيان «الإسكان» بشأن سحب أرض 6 أكتوبر
بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة
انفراجة تلوح في الأفق.. ترامب: أنتظر نتائج اللقاء المرتقب بين بوتين وزيلينسكي
تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الغذائي لأهالي غزة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يواصل  الهلال الأحمر المصري تقديم الدعم  الغذائي لأهالي غزة .

ويطلق اليوم قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ  19 محملة بعدد من شاحنات من المساعدات الغذائية والطبية في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

85 ألف سلة غذائية

وكان قد اطلق أمس  القافلة الـ 18 من «زاد العزة»، أكثر من 85 ألف سلة غذائية، وأطنان من الدقيق والمستلزمات الطبية والإغاثية اللازمة لقطاع غزة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي القطاع.


يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

قافلة « زاد العزة الهلال الأحمر الدعم الغذائي

