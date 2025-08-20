قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أهمية الصدق في الإسلام .. تعرف على 5 مراتب له
مروحيات للتحالف الدولي تنفذ عملية إنزال جوي في ريف إدلب شمال غرب سوريا
ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود
عقب عودته من الإصابة.. إعلامي يكشف تطورات موقف أحمد حمدي في الزمالك
6 رؤوس مقطوعــــة.. حادث غامض يثير الرعب في المكسيك | تفاصيل
تفاصيل حبس عصابة سرقت لوحات إلكترونية من كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر
هشام يكن: تغييرات نظام الدوري أفقدت البطولة بريقها وأضعفت المنافسة | فيديو
تشكيل عصابي .. أمن بور سعيد يكشف لغز السطو على مندوبي شركة دفع إلكتروني وإعادة الأموال
صدمة للجماهير .. الأهلي يدرس الاستغناء عن حسين الشحات دون مقابل
تفاصيل جديدة بشأن قضية الراقصة بديعة الشهيرة بـ «بدعدع وحش الكون»
رمضان السيد: ديانج وبن شرقي لا يستحقان الجلوس على دكة بدلاء الأهلي لهذا السبب
النقل تكشف: خط «الرورو» له مزايا كبرى في نقل الحاصلات الزراعية والخضراوات إلى إيطاليا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أستاذ علوم سياسية: التحركات الدبلوماسية المصرية فضحت الادعاءات بشأن معبر رفح وقطاع غزة

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي قادتها مصر لوقف العدوان على غزة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل المحاولات المتكررة للتشكيك في الدور المصري وتقزيم جهوده في دعم الشعب الفلسطيني.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن التحركات المصرية الأخيرة، والتي شهدت حضور رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية الفلسطيني، كانت بمثابة رد عملي وواضح على الادعاءات التي حاولت النيل من الموقف المصري.

أوضح أن الوفد الفلسطيني زار معبر رفح وعاين الوضع على الأرض، حيث تبين أن المعبر لم يُغلق من الجانب المصري، وأن الشاحنات المخصصة لنقل المساعدات كانت مصطفة في انتظار الدخول إلى غزة. وأشار إلى أن العائق الرئيسي يتمثل في سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الآخر من المعبر وتدميره بشكل جزئي، مما يعرقل مرور المساعدات الإنسانية.

وأضاف سلامة أن مصر، رغم هذه التحديات، ما زالت تبذل جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات عبر معابر أخرى، إلى جانب مواصلة عمليات الإنزال الجوي. كما وصف حضور وسائل الإعلام الأجنبية وتغطيتها للأوضاع على الأرض بأنه خطوة ذكية تعزز مصداقية الرواية المصرية أمام الرأي العام العالمي، وتكشف الحقائق بعيدًا عن التزييف الإعلامي.

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

محمد الشناوي

مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

الشيخ هشام عبد العزيز

هشام عبد العزيز: اللغة العربية هي وعاء الهوية المصرية والانفتاح ليس على حسابها

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ينعى علاء داهش رئيس قسم أصول الفقه الأسبق بجامعة الأزهر

الصدقة

أعمال إنسانية لها ثواب وأجر الصدقة.. تعرف عليها

ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود

خبير يُحذّر: هوس الشهرة السريعة عبر السوشيال ميديا يهدّد الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية

مفاتيح الاستمرار على النظام الغذائي دون حرمان .. نصائح ذهبية

القولون التقرحي.. مرض صامت يُهدّد حياة المريض ويحتاج متابعة دقيقة

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

