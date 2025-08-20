أمّن نفسك .. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

يتزايد اهتمام المواطنين في مصر خلال الفترة الأخيرة بالبحث عن طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025، وذلك مع حرصهم على توثيق عقود الملكية لضمان الحقوق القانونية وتفادي أي منازعات مستقبلية، بجانب أن التسجيل الرسمي يسهم في تسهيل المعاملات العقارية المختلفة سواء بالبيع أو الإيجار.

خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

لإتمام التسجيل والحصول على محرر مشهر رسمي يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجّه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يقع في نطاقها العقار.

تقديم طلب التسجيل على النموذج المخصص لذلك.

إرفاق المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الطلب.

سداد الرسوم والمصروفات الإدارية المحددة قانونًا.

استلام إيصال برقم وارد لمتابعة الطلب.

وبعد تقديم الطلب تصدر المأمورية خلال 24 ساعة رسالة نصية على الهاتف المسجل توضح حالة الطلب سواء بقيده في دفتر الأسبقيات أو رفضه لنقص المستندات أو إرجائه في حال وجود طلب سابق قيد الدراسة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري

يتعين على المواطن تجهيز المستندات التالية:

نموذج طلب التسجيل مستوفي البيانات.

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وجميع أطراف التعامل.

عقد بيع نهائي أو ابتدائي يثبت الملكية.

بيان مساحي معتمد من الجهات المختصة أو مكاتب المساحة.

رخصة بناء للعقار محل الطلب.

مستند يثبت صفة المتقدم مثل توكيل رسمي أو تفويض.

رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري 2025

وفقا لقانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022:

الحد الأقصى لرسوم تسجيل الوحدة السكنية لا يتجاوز 500 جنيه.

تضاف مصروفات النشر والانتقال إلى المبلغ الأساسي.

تختلف الرسوم النهائية حسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي.

وينصح المواطنون بمراجعة المأمورية المختصة للتأكد من التكلفة الفعلية قبل تقديم الطلب.

مدة تسجيل الشقة في الشهر العقاري

حددت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد أن المدة القصوى للانتهاء من تسجيل العقار لا تتجاوز 37 يوما، شريطة عدم وجود اعتراضات أو طلبات سابقة، وبعدها يحصل المواطن على صورة رسمية من المحرر المشهر من المأمورية.

الحالات المسموح لها بالتسجيل

يمكن للمواطن تسجيل عقاره إذا توافرت إحدى الحالات التالية:

امتلاك عقد بيع نهائي موثق.

عقد عرفي مع إثبات الحيازة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بحسن نية.

وضع يد مع إثبات حيازة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بحسن نية.

نماذج التسجيل في الشهر العقاري

تتنوع النماذج المتاحة بحسب نوع المعاملة ومن أبرزها:

شهر حكم نهائي صادر من المحكمة.

شهر حكم نهائي صلحا أو تسليما بالطلبات.

شهر إنهاء وقف.

شهر عريضة دعوى.

قيد حق عيني تبعي مثل الرهن العقاري.

تحقيق واقعة مادية.

تصرف بموجب محرر مشهر.

شهر حق إرث.

نصائح قبل التقديم

ضرورة مراجعة جميع المستندات والتأكد من مطابقتها لشروط النموذج المناسب، مع استخراج البيان المساحي الرقمي من الجهات المختصة قبل التوجه للمأمورية، بما يضمن سلاسة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.