جمال الزهيري: «المصري» يقدر ينافس ومرشح للقب الدوري.. بشرط |فيديو

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن فريق المصري البورسعيدي، متصدر جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا، يمتلك القدرة على المنافسة على لقب الدوري، وذلك بعد تعادله المثير أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:

«المصري يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة على لقب الدوري، ولكن الأهم بالنسبة للفريق هو الجوانب الاستثمارية».

وأضاف: «أهم ما يجب التركيز عليه هو أنه إذا لم ينجح المصري البورسعيدي في الفوز على فرق القمة، فعلى الأقل يجب ألا يخسر أمامها».

وحول وضع الإسماعيلي المتأزم بعد تلقيه الخسارة الثانية أمام الاتحاد السكندري، أوضح الزهيري: «الإسماعيلي يعاني منذ سنوات من مشكلة واضحة، فهو يؤدي بشكل جيد ولكنه لا يستطيع الحفاظ على الفوز حتى لو كان متقدمًا في النتيجة».

وأشار إلى أن بيراميدز تمكن من الانتصار على الإسماعيلي في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، وهو ما يدل على أن الفريق كان يقدم مستوى جيدًا لكنه افتقد للتركيز في اللحظات الحاسمة.

وفي سياق آخر، علّق الزهيري على قرار سحب ترخيص أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، قائلاً: «قرار سحب الأرض من نادي الزمالك قانوني ومدروس، ويعكس وجود أزمة حقيقية».

واختتم الزهيري حديثه قائلًا: «أعتقد أن البدء بالجزء التجاري كان أحد أسباب سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر، وأتمنى أن تُحل الأزمة لصالح النادي، خاصة أن الزمالك بدأ بالفعل إجراءات مرتبطة بهذه الأرض».