قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور
حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح
ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور
جمال الزهيري: «المصري» يقدر ينافس ومرشح للقب الدوري.. بشرط |فيديو
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال الزهيري: «المصري» يقدر ينافس ومرشح للقب الدوري.. بشرط |فيديو

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
محمد سمير

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن فريق المصري البورسعيدي، متصدر جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا، يمتلك القدرة على المنافسة على لقب الدوري، وذلك بعد تعادله المثير أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:
«المصري يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة على لقب الدوري، ولكن الأهم بالنسبة للفريق هو الجوانب الاستثمارية».

وأضاف: «أهم ما يجب التركيز عليه هو أنه إذا لم ينجح المصري البورسعيدي في الفوز على فرق القمة، فعلى الأقل يجب ألا يخسر أمامها».

وحول وضع الإسماعيلي المتأزم بعد تلقيه الخسارة الثانية أمام الاتحاد السكندري، أوضح الزهيري: «الإسماعيلي يعاني منذ سنوات من مشكلة واضحة، فهو يؤدي بشكل جيد ولكنه لا يستطيع الحفاظ على الفوز حتى لو كان متقدمًا في النتيجة».

وأشار إلى أن بيراميدز تمكن من الانتصار على الإسماعيلي في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، وهو ما يدل على أن الفريق كان يقدم مستوى جيدًا لكنه افتقد للتركيز في اللحظات الحاسمة.

وفي سياق آخر، علّق الزهيري على قرار سحب ترخيص أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، قائلاً: «قرار سحب الأرض من نادي الزمالك قانوني ومدروس، ويعكس وجود أزمة حقيقية».

واختتم الزهيري حديثه قائلًا: «أعتقد أن البدء بالجزء التجاري كان أحد أسباب سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر، وأتمنى أن تُحل الأزمة لصالح النادي، خاصة أن الزمالك بدأ بالفعل إجراءات مرتبطة بهذه الأرض».

المصري البورسعيدي الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

محمد الشناوي

مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير

الزوج المشتبه فيه

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم

ببالغ الحزن والأسى .. محمد عبدالمنعم ينعى والد حارس مرمى الأهلي

محمد الشناوي

«الونش» ينعى والد محمد الشناوي بكلمات مؤثرة

الغندور

الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بسبب وسام ابو علي

بالصور

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

البرجر
البرجر
البرجر

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد