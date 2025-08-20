انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة سكنية بمدينة العبور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق، بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور، لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور.

وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجري الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.