وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن حدث غير مسبوق في قطاع غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع حدث غير مسبوق بعد عامين من الحرب بخروج خلية مما لا يقل عن 14 عنصرا من عناصر المقاومة الفلسطينية (ربما 20) من فتحة نفق قرب موقع للجيش بجنوب قطاع غزة وقاموا بإطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشات باتجاه قوات الجيش.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها، إنه وقع اشتباك ودفع الجيش بطائرات ودبابات أطلقت النار باتجاه المقاومين ولا يزال من غير الواضح أعداد القتلى في الغارات الجوية.

وأضافت الهيئة الاسرائيلية أن قوات الإحتلال تواصل تمشيط المنطقة.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية: يدور الحديث عن هجوم منظم يقدر الجيش أنه كان بغرض التسلل إلى الموقع وأسر جنود.

في سياق أخر ؛ صادق جيش الإحتلال الإسرائيلي على أوامر استدعاء جنود الاحتياط في إطار المرحلة الجديدة من عملية "عربات جدعون.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي: تم إصدار 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط، وسيبلغ 20 ألفا من جنود الاحتياط المجندين سابقا بتمديد أوامر خدمتهم الحالية.

ونبه جيش الإحتلال إلى أنه تم اتخاذ هذه القرارات بعد نقاشات معمقة حول حجم القوات المطلوبة لمواصلة القتال وتمت المصادقة عليه من وزير دفاع الإحتلال بعد عرض كافة الأبعاد.