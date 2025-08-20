قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدريس التاريخ لعلمي واللغة الأجنبية الثانية برة المجموع| تفاصيل مواد الثانوية العامة الجديدة

تفاصيل مواد "الثانوية العامة الجديدة"
ياسمين بدوي

ماذا سيدرس الطلاب في حال اختيارهم لنظام الثانوية العامة الجديد العام المقبل؟ .. سؤال يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل ، وأعلنت عن تفاصيل المواد التي سيدرسها طلاب نظام الثانوية العامة الجديد العام القادم .

مواد الصف الأول الثانوي في الثانوية العامة 

يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي 6 مواد أساسية وهي ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد خارج المجموع هي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب ) ، وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%

مواد الصف الثاني الثانوي في الثانوية العامة 

- شعبة علمي : اللعة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة أدبي : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات العامة - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع

-3 مواد خارج المجموع لجميع الشعب: التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

مواد الصف الثالث الثانوي في الثانوية العامة

- شعبة علمي : اللغة العربية = اللغة الأجنبية الأولى -الأحياء - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة علمي رياضة : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى  - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- شعبة أدبي : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - والجغرافيا - الإحصاء

- مواد خارج المجموع: التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قواعد القبول في الجامعات ثابتة لطلاب نظامين البكالوريا المصرية والثانوية العامة 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة ، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي صدور أي قرارات تنص على إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة أو العكس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطالب من حقه قانونا اختيار النظام المناسب له 

