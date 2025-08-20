قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب يشيدون بالمقترح المصري القطري وينتقدون التعنت الإسرائيلي
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن حدث غير مسبوق في قطاع غزة
استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور
تدريس التاريخ لعلمي واللغة الأجنبية الثانية برة المجموع| تفاصيل مواد الثانوية العامة الجديدة
اتصالات مصرية مكثفة لحث إسرائيل على قبول مقترح التهدئة في غزة
التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها
منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
توك شو

اتصالات مصرية مكثفة لحث إسرائيل على قبول مقترح التهدئة في غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر تُجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية، في محاولة لحث إسرائيل على التعامل بإيجابية مع مقترح الوسطاء بشأن التهدئة في قطاع غزة.

دعم لمبادرة الوسطاء وتثبيت التهدئة

يأتي هذا التحرك المصري في إطار دعم الجهود الإقليمية والدولية الساعية لوقف التصعيد العسكري في غزة، والعودة إلى مسار التهدئة، بما يضمن حقن دماء المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

دور مصري محوري في الملف الفلسطيني

تواصل مصر لعب دورها التاريخي والمحوري في الوساطة بين الأطراف، مستندة إلى علاقاتها المتوازنة، بهدف تحقيق التهدئة واستعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

إسرائيل التهدئة في قطاع غزة المدنيين

