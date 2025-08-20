اتصالات مصرية مكثفة لحث إسرائيل على قبول مقترح التهدئة في غزة

كشفت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر تُجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية، في محاولة لحث إسرائيل على التعامل بإيجابية مع مقترح الوسطاء بشأن التهدئة في قطاع غزة.

دعم لمبادرة الوسطاء وتثبيت التهدئة

يأتي هذا التحرك المصري في إطار دعم الجهود الإقليمية والدولية الساعية لوقف التصعيد العسكري في غزة، والعودة إلى مسار التهدئة، بما يضمن حقن دماء المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

دور مصري محوري في الملف الفلسطيني

تواصل مصر لعب دورها التاريخي والمحوري في الوساطة بين الأطراف، مستندة إلى علاقاتها المتوازنة، بهدف تحقيق التهدئة واستعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.