طريقة تحضير البسبوسة الرائعة في المنزل خطوة بخطوة

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبير والصغير، وهي حلوى مصرية أصيلة تُقدَّم في المناسبات والأعياد والعزومات، وتمتاز بطعمها الغني وقوامها الطري الممزوج بالشربات اللذيذ.

 تختلف طرق إعدادها من بيت لآخر، لكننا اليوم سنقدّم لكِ وصفة البسبوسة الرائعة بطريقة سهلة وبسيطة تضمن لكِ نتيجة مميزة مثل الجاهزة تمامًا، للشيف حميدة عثمان.

المقادير لطريقة تحضير البسبوسة الرائعة  

  • 2 كوب سميد بسبوسة خشن
  • 1 كوب سكر.
  • 1 كوب زبادي.
  • ½ كوب سمن بلدي أو زبدة سايحة.
  • ½ كوب جوز هند مبشور اختياري
  • 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
  • رشة فانيليا.
  • مكسرات للتزيين لوز أو فستق أو بندق

للشربات

  • 2 كوب سكر.
  • 1½ كوب ماء.
  • عصير نصف ليمونة.
  • ½ ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد اختياري

1- تحضير الشربات

  • في حلة على النار ضيفي السكر + الماء.
  • سيبيهم يغلو 10 دقائق.
  • ضيفي عصير الليمون في الآخر وسيبيه يغلي دقيقة كمان.
  • اطفِ النار وضيفي الفانيليا أو ماء الورد.
  • خلي الشربات دافئ وقت ما تخرجي البسبوسة من الفرن

2- تحضير خليط البسبوسة

  • في بولة كبيرة اخلطي السميد + السكر + جوز الهند + البيكنج بودر.
  • ضيفي السمنة السايحة وقلبي لحد ما السميد يتغلف كله.
  • ضيفي الزبادي والفانيليا، وقلبي بالملعقة لحد ما يتجانس الخليط من غير عجن كتير
  • ادّهي صينية بالسمنة وافردي فيها الخليط.
  • سوي الوجه بظهر الملعقة، وزيّني بالمكسرات.
  • دخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180° حوالي 30–35دقيقة لحد ما تاخد لون دهبي حلو.
  •  أول ما تخرج البسبوسة سخنة، اسقيها بالشربات الدافئ.
  • أتركيها تشرب الشربات وتبرد قليلا قبل التقديم.
