البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبير والصغير، وهي حلوى مصرية أصيلة تُقدَّم في المناسبات والأعياد والعزومات، وتمتاز بطعمها الغني وقوامها الطري الممزوج بالشربات اللذيذ.

طريقة تحضير البسبوسة الرائعة

طريقة تحضير البسبوسة الرائعة في المنزل خطوة بخطوة

تختلف طرق إعدادها من بيت لآخر، لكننا اليوم سنقدّم لكِ وصفة البسبوسة الرائعة بطريقة سهلة وبسيطة تضمن لكِ نتيجة مميزة مثل الجاهزة تمامًا، للشيف حميدة عثمان.

المقادير لطريقة تحضير البسبوسة الرائعة

2 كوب سميد بسبوسة خشن

1 كوب سكر.

1 كوب زبادي.

½ كوب سمن بلدي أو زبدة سايحة.

½ كوب جوز هند مبشور اختياري

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة فانيليا.

مكسرات للتزيين لوز أو فستق أو بندق

للشربات

2 كوب سكر.

1½ كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

½ ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد اختياري

طريقة تحضير البسبوسة الرائعة في المنزل

1- تحضير الشربات

في حلة على النار ضيفي السكر + الماء.

سيبيهم يغلو 10 دقائق.

ضيفي عصير الليمون في الآخر وسيبيه يغلي دقيقة كمان.

اطفِ النار وضيفي الفانيليا أو ماء الورد.

خلي الشربات دافئ وقت ما تخرجي البسبوسة من الفرن

2- تحضير خليط البسبوسة