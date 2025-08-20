قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
موسكو: الدفاع الجوي يعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية ليلًا فوق 9 أقاليم روسية
الخطيب يتواجد في أحد المستشفيات بأكتوبر من أجل دعم محمد الشناوي
عقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ..الأسبوع القادم
باكستان تغرق مرة أخرى... أكثر من 20 وفاة جراء أمطار موسمية شديدة
جيش الاحتلال: المرحلة التمهيدية للسيطرة على غزة بدأت بعمليات مركزة
إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بطريق سفاجا – قنا ومديرية الصحة ترفع درجة الاستعداد
بيصور الفتيات.. القبض على عامل وضع هاتفه في دورة مياه كافيه بالنزهة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. 3 أيام متتالية
لو أنت من الفئات دي موبايلك وخطك هيتقفلوا خلال أيام..«تنظيم الاتصالات» يحذر
بحث الأوضاع السياسية والأمنية.. مدبولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية

عبدالصمد ماهر

التقي الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية والوزارة  لدعم الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكفاءات داخل المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،أن الاجتماع  ناقش سبل التعاون في تصميم وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متكاملة تستهدف الكوادر الصحية والإدارية بوزارة الصحة، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الإدارة والحوكمة وجودة الخدمات الطبية. 

وأشار "عبدالغفار" إلي  بحث آليات تطوير برامج متخصصة لرفع كفاءة العاملين على مختلف المستويات، ابتداءً من القيادات الوسطى والإدارية وصولًا إلى الأطقم الطبية والفنية، مع التركيز على تزويدهم بالمهارات العملية والمعارف الحديثة التي تضمن تقديم خدمة صحية أكثر فاعلية وكفاءة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة،  أن  المناقشات تتضمنت مقترح  بروتكول تعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية يتم من خلاله الدفع بالعديد من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات المختلفة، مشيرا الى التأكيد على أهمية توفير برامج تدريبية لذوي الهمم، كما تم استعراض إنجازات المشروع القومى للتنمية البشرية من خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بالإضافة استعراض المنصة القومية لتنمية مهارات الشباب والتي تسعى  إلى تقييم المهارات و الكفاءات الشخصية و العملية في شتى المجالات لتحليل الوظائف و تحديد المهارات المطلوبة لكل وظيفة بالإضافة إلى التدريب والتطوير مما يساعد في خلق فرص عمل وفقا لمتطلبات السوق.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة أن اللقاء وضع خطة مستقبلية لتطوير برامج تدريبية مشتركة تدعم استراتيجية الوزارة في بناء كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعزز من قدراتها في إدارة الأزمات الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي، مشيرا ً إلي إعداد خطة تنفيذية مشتركة تتضمن جدولًا زمنيًا لبدء البرامج التدريبية، وآليات لقياس أثرها على أداء المنظومة الصحية، مع التأكيد على التزام الطرفين بمتابعة التنفيذ وضمان استدامة النتائج.

  الاحتياجات الحقيقية للقطاع الصحي

من جانبها أكدت الدكتورة سلافه جويلي أن الأكاديمية تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية واقعية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للقطاع الصحي، وتحدث فارقًا ملموسًا في كفاءة الكوادر الإدارية والطبية. وشددت على أن التركيز سيكون على النتائج القابلة للقياس والتطبيق العملي، لضمان انعكاس أثر التدريب مباشرة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، مؤكدةً أن الأكاديمية باتت شريكًا رئيسيًا في تقديم حلول تدريبية مبتكرة تدعم خطط الدولة في تطوير القطاع الصحي.

حضر اللقاء من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتورة زينب الصدر مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة رشا عادل مدير المكتب الفني لنائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة إسراء أبو زيد  مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب.

وزير الصحة والسكان المنظومة الصحية الاستثمار الصحة وزارة الصحة

