بسبب الحر .. العقارب تلدغ صغيرين بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

تعرض صغيران، اليوم الأربعاء، للدغ عقارب سامة بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول صغيرين مصابين بلدغ عقارب سامة.



وتبين تعرض كل من شمس وجدي عزت، عام واحد، ومقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة للدغ عقرب سام، فيما تعرض زياد رضا جلال، 5 أعوام، ومقيم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، للدغ عقرب سام وجرى نقلهما لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والمصل المضاد لسم العقارب.



وكانت محافظة الوادي الجديد، سجلت على مدار الـ30 يوما الماضية، تعرض 74 شخصا للدغات العقارب السامة وثعبان الطريشة القاتل وذلك تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها المحافظة.