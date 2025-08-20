بعد اعتمادها رسميا.. الدراسة في دولة عربية 4 أيام فقط

اعتمدت وزارة التربية اللبنانية، أربعة أيام تدريس أسبوعياً، ابتداءً من الفصل الدراسي المقبل بحسب ماصرحب به الوزيرة اللبنانية ريما كرامي .

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فقد بحث الوزيرة أيضا تحضيرات انطلاق العام الدراسي الجديد، ومدة الحصة، وبالتالي الدوام اليومي والأسبوعي، مع الأخذ في الحسبان المدارس التي تعتمد دوامين قبل الظهر وبعده.

كما تم طرح ومناقشة مواضيع تتعلق بالمناهج المعتمدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وإمكانات دمج الصفوف، ومهمات الهيئة التعليمية والإدارية.