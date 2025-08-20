نائب يطالب بتخصيص أرض جديدة لبناء مقابر ببورسعيد

طالب الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد ، التي ترأسها اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد ، بسرعة تخصيص قطعة أرض جديدة لإنشاء مقابر جديدة للمحافظة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح حسين أنه سبق وتقدم بطلب تخصيص قطعة أرض بجوار مقابر عزبه ابو عوف الجديده "، لتكون مناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مقابر جديدة تخدم المحافظة ، وتمت الموافقة عليه إلا أنه إلى الآن لم يتم البدء في إجراءات التخصيص والبناء.

وأكد النائب على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن بما يلبي احتياجات المواطنين .