آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
تحقيقات وملفات

البلد كلها حزينة.. أهالي كفر الشيخ يستقبلون المعزين في والد محمد الشناوي.. والنحاس وقمصان وسليمان أول الحاضرين

عزاء والد الشناوي
عزاء والد الشناوي

خيمت الأحـ.زان على قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حزنًا على وفاة السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الكابتن محمد الشناوي.

واتشحت النساء بالملابس السوداء وسط أجواء من الحزن وذلك لدماثة أخلاقه وطيبته وحرصه على ود أهله وذويه وأبناء قريته في ومشاركتهم في كل المناسبات. 

واستقبل الأهالي وأسرته على استقبال المعزين في والد الكابتن محمد الشناوي أمام باب المسجد وسط حالة من الحزن، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

محافظ كفر الشيخ يعزي محمد الشناوي في وفاة والده

نعى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الذي وافته المنية إثر حادث أليم مساء أمس الثلاثاء.

وتقدم محافظ كفر الشيخ ، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأثنى المحافظ في الوقت ذاته على الروح الرياضية والخلق الرفيع الذي يتمتع به الكابتن محمد الشناوي، والذي يُعد نموذجًا مشرفًا لشباب محافظة كفر الشيخ.

النحاس وقمصان وسليمان يعزون الشناوي في وفاة والده

شارك عدد من نجوم النادي الأهلي من بينهم سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق، وعماد النحاس، المدير الفني الأسبق للمقاولون العرب، في تقديم واجب العزاء في وفاة والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي.

توجه قمصان وسليمان والنحاس إلى مسقط رأس الشناوي بقرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، المشاركة  في مراسم تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، نعى الحاج السيد الشناوي، والد محمد الشناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

محافظة كفر الشيخ وفاة السيد الشناوي محمد الشناوي

المزيد

