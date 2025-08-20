أتطلع إلى لقائكم.. شاهد تحضيرات كاظم الساهر لحفله في السعودية

شارك الفنان كاظم الساهر، متابعيه صور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، أثناء تحضيره لحفله بالسعودية.

وعلق كاظم الساهر على الصور قائلًا: "من تمارين البارحة، تحضيرًا لحفلة عروس البحر الأحمر غدًا، أتطلع إلى لقاءكم جميعًا وقضاء سهرة ممتعة بكل حب".

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.