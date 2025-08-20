قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وفاة ابن أخت رابح صقر.. والأخير ينعاه: رحمه الله رحمة واسعة

يارا أمين

أعلن الفنان رابح صقر، عن وفاة ابن اخته، معبرًا عن حزنه الكبير لفقده.

ونعاه صقر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله ابن اختي الابن أحمد بن عبدالرحمن الصقر رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ".

ألبوم رابح صقر 

كان رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد في 12 ديسمبر 2023، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار عام 2023.

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: (طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر).

وتكون الجزء الثالث من أغاني ألبوم رابح صقر، من 4 أغان هي:

زي الفل، من كلمات: عبداللطيف آل الشيخ، ألحان: رابح صقر، توزيع موسيقي: خالد عز.
بح صوتك من كلمات: سعود البابطين، ألحان: سهم، توزيع موسيقي: فهد.
أحرموني، من كلمات: ود، ألحان: ياسر بو علي، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي، مكس وماستر: جاسم محمد.
تولعت بك، من كلمات: سعود بن بندر، ألحان: سلامه العبدالله، توزيع موسيقي: مروان.
وتضمن الجزء الثاني من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

وتضمنت أغاني الجزء الأول من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي، ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ. ‬⁩

وقبلها طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنيتين، وهما «عساك بخير» و«حضرة جنابك».

أغنية حضرة جنابك، من كلمات واحد، وألحان عبدالله خضران؛ أما أغنية مثل ما تحب، للفنان رابح صقر، من كلمات: محمد الغرير، ألحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، كورال: مجموعه الشرقية، جيتار: روكيت، ناي: أحمد خيري، قانون: شريف كامل، مكس وماستر: جاسم محمد.

