أكثر من 85 بؤرة استيطانية رعوية أُقيمت منذ 7 أكتوبر 2023.. تفاصيل

محمود محسن

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ المخطط الاستيطاني الجديد المسمى "E1" يُعد خطوة إضافية في محو حلم الدولة الفلسطينية المتكاملة الأطراف، ويجسد تقطيع أوصال الضفة الغربية، لا سيما بين شمالها وجنوبها.

وأوضحت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صرّح بأن فكرة الدولة الفلسطينية تُمحى بالأفعال وليس بالشعارات، معتبرًا أن كل وحدة استيطانية جديدة تمثل "مسمارًا آخر في نعش هذا الحلم".

وأضافت “السلامين”، في تصريحات مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه منذ السابع من أكتوبر، تم الاستيلاء على أكثر من 54 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريع استيطانية أو توسيع مستوطنات قائمة، كما شهدت تلك الفترة إنشاء ما يقرب من 85 بؤرة استيطانية رعوية جديدة، ما يعكس تسارعًا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، ونهبًا منهجيًا لآلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.

وتابعت أن سلطات الاحتلال صادقت مؤخرًا على بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل، مشيرةً إلى أن أعمال تجريف الأراضي من قبل المستوطنين مستمرة في قرى فلسطينية عدة، منها أم صفا شمال رام الله، وقرية ترمسعيا، في إطار توسيع البؤر الاستيطانية الرعوية.

ولاء السلامين المخطط الاستيطاني الضفة الغربية الدولة الفلسطينية فلسطين

