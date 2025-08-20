قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة هيوصل كام؟
مضرب جولف رمز للسلام .. زيلينسكي يهدي ترامب هدية نيابة عن جندي أوكراني فقد ساقه
مسؤولون إسرائيليون: حماس كثفت من جرأتها في الهجمات.. ومحاولة أسر الجنود زادت
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله

ارشيفية
ارشيفية
هاجر رزق

أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بشأن الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال ماكرون: “اتصلت للتو بالملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، ثم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نتشاطر قناعةً واحدة أن الهجوم العسكري الذي تُعدّه إسرائيل على غزة، لن يؤدي إلا إلى كارثة حقيقية للشعبين، وسيجرّ المنطقة إلى حرب دائمة”.

وأضاف:"سنحتاج مصر والأردن وجميع شركائنا الإقليميين والدوليين، بالاضافة إلى تنفيذ مهمة دولية؛ لتحقيق الاستقرار في غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وأكد: “نؤمن بأن العملية التالية وحدها كفيلة بإنهاء هذه الحرب، من حيث تثبيت وقف إطلاق نار دائم في غزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، إيصال مساعدات إنسانية ضخمة إلى سكان غزة، نزع سلاح حماس، تعزيز السلطة الفلسطينية في غزة”.

وأشار إلى أن فرنسا ستشارك في رئاسة مؤتمر حل الدولتين مع المملكة العربية السعودية، خلال شهر سبتمبر، في نيويورك؛ للدفع بهذا المسار الوحيد الموثوق لعائلات الرهائن وللإسرائيليين وللفلسطينيين، قائلا: "لا للحرب.. نعم للسلام والأمن للجميع".

ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي الهجوم الإسرائيلي غزة ملك الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام لبني سويف يجتمع باللجنة التنسيقية لمتابعة سير العمل في ملفات التصالح

محافظ بني سويف

بقيمة 480 مليون جنيه.. بروتوكول لتنفيذ 4 مشروعات تنمية اقتصادية ببني سويف

سياحة بني سويف

بني سويف تستقبل 25 من السُيّاح الألمان في جولة على الممشى السياحي للكورنيش

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد