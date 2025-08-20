سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله

أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بشأن الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال ماكرون: “اتصلت للتو بالملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، ثم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نتشاطر قناعةً واحدة أن الهجوم العسكري الذي تُعدّه إسرائيل على غزة، لن يؤدي إلا إلى كارثة حقيقية للشعبين، وسيجرّ المنطقة إلى حرب دائمة”.

وأضاف:"سنحتاج مصر والأردن وجميع شركائنا الإقليميين والدوليين، بالاضافة إلى تنفيذ مهمة دولية؛ لتحقيق الاستقرار في غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وأكد: “نؤمن بأن العملية التالية وحدها كفيلة بإنهاء هذه الحرب، من حيث تثبيت وقف إطلاق نار دائم في غزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، إيصال مساعدات إنسانية ضخمة إلى سكان غزة، نزع سلاح حماس، تعزيز السلطة الفلسطينية في غزة”.

وأشار إلى أن فرنسا ستشارك في رئاسة مؤتمر حل الدولتين مع المملكة العربية السعودية، خلال شهر سبتمبر، في نيويورك؛ للدفع بهذا المسار الوحيد الموثوق لعائلات الرهائن وللإسرائيليين وللفلسطينيين، قائلا: "لا للحرب.. نعم للسلام والأمن للجميع".