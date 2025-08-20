جاهزية ثنائي كريستال بالاس لتصفيات دوري المؤتمرات

سيبدأ إيبيريتشي إيزي ومارك جويهي أساسيين مع كريستال بالاس في مباراة الذهاب من تصفيات دوري المؤتمرات الأوروبي، على الرغم من ارتباط اسميهما بشكل كبير بالرحيل عن النادي اللندني.

يسعى توتنهام هوتسبير لضم المهاجم إيزي، بينما استقطب زميله الدولي الإنجليزي غويهي اهتمامًا كبيرًا من ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك اللاعبان في تعادل بالاس السلبي مع تشيلسي في مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يتردد المدرب أوليفر جلاسنر في إشراكهما ضد فريدريكستاد النرويجي يوم الخميس.

سجل إيزي هدف الفوز ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليضمن بذلك أول مشاركة لكريستال بالاس في البطولات الأوروبية، وإن كانت في دوري المؤتمرات وليس الدوري الأوروبي، ولا يزال يحظى بشعبية واسعة بين لاعبي الفريق وجماهيره.

قال غلاسنر للصحفيين يوم الأربعاء: "يبذل اللاعب قصارى جهده لأنه مرتبط بعقد. لسنا مضطرين لشكره كل يوم، فهو يتقاضى بضعة جنيهات إسترلينية أسبوعيًا".

"فوجئ الكثير منكم ببدء هو ومارك (غويهي) المباراة ضد تشيلسي، قد تستغربون مشاركتهما غدًا، لكنهما ملتزمان بالفريق. سيلعبان دورًا حاسمًا طالما أنهما هنا، فهما ملتزمان بالفريق. إذا رحلا، فهما يريدان الرحيل كلاعبين بذلا قصارى جهدهما لكريستال بالاس".