قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شهد رمزي: تجربتي مع الغناء شغف شخصي.. ووفاة والدي ووالدتي عطلتني

شهد رمزي
شهد رمزي
قسم الفن

استضافت جيهان عبد الله في حلقة اليوم الأربعاء من «أجمد 7» على «نجوم إف.إم» الفنانة والمنتجة شهد رمزي للحديث عن أولى تجاربها الفنية في عالم الغناء.

وقالت شهد رمزي عن توجهها لمجال الغناء: «ده كان شغف شخصي مخبياه من زمان والأسرة والمقربين عارفين ده ومبسوطين بيه، لكن أنا ما كنتش عاوزة آخد الخطوة دي».

وأوضحت رمزي أنها من عائلة فنية فوالدها المنتج والموزع الراحل محمد حسن رمزي وعمتها الفنانة هدى رمزي وشقيقها الفنان شريف رمزي، موضحة: «بعد وفاة والدي أسست شركة منفصلة لمواصلة الإنتاج السينمائي بعد رغبة أشقائي في الابتعاد عن الإنتاج، وكان عندي حاجات في حياتي عطلتني منها وفاة والدي ثم والدتي وشقيقي، ومن تجاربي في الحياة بحب أدي طاقة إيجابية للي حواليا»، مشيرة إلى أنها تحب نموذج تايلور سويفت في أنها تحكي تجارب حياتية من خلال أغانيها.

وخصت شهد رمزي برنامج «أجمد 7» بطرح أولى أغانيها وهي «أصل الجمال» التي تم تصويرها في فرنسا مع المخرج حسام الحسيني، موضحة: «الفيديو كليب قصة حقيقية وهو إنه لما كنت لوحدي عرفت أنجح وأعمل حاجة، وإنك ممكن تبقي كويسة وناجحة لوحدك وكمان تكوني في علاقة مع شخص ناجح»، مضيفة «أكتر حاجة هتفرق معايا إن اللي في قلبي يوصل للناس، ولو ما وصلتلهمش أكيد مش هكمل ومش هفرض نفسي عليهم».

وقالت إنها ستطرح ثاني أغنياتها مع فصل الشتاء وهي أغنية «هحكي حكايتي» للمؤلف والملحن محمد عطية موضحة أن الأغنية تتناول قصة حياتها بشكل عام وتم تصوير الكليب الخاص بها في فرنسا أيضًا.

وأكدت شهد رمزي أنها جربت الإنتاج السينمائي مرة واحدة في فيلم «الخطة العايمة» عام 2020 وأنها تخطط لتكرار التجربة مرة أخرى.

شهد رمزي نجوم اف ام أغاني شهد رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلمانيون يشيدون بإطلاق أول بنك رقمي في مصر: نقلة نوعية تعزز الشمول المالي والتحول الرقمي

مجلس الشيوخ

برلماني: إطلاق أول بنك رقمي نقلة نوعية تدعم الشمول المالي والتحول الرقمي

مجلس النواب

برلماني: المقترح المصري لوقف حرب غزة «طوق النجاة» الحقيقي للشعب الفلسطيني

بالصور

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
ديدان
ديدان

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد