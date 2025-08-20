سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء

قال الفنان سامح الصريطي، الأمين المساعد للأمانة المركزية للثقافة والفنون في الجبهة الوطنية، إنه لم ينظر يومًا إلى العمل السياسي باعتباره حرفة أو هدفًا شخصيًا، وإنما ارتبط دائمًا بالعمل الوطني في كل ما يتعلق بخدمة الوطن.

وأكد الصريطي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، «لم أفكر أبدًا في أن أكون سياسيًا، لكني كنت دومًا مرتبطًا بالعمل الوطني، وما حدث مؤخرًا أنني شعرت بالأمل في التجديد، ووجدت طرحًا مختلفًا جعلني أشعر أن بإمكاني أن أقدم شيئًا حقيقيًا يخدم الناس».

وأضاف: «عندما التقيت بعدد من قيادات الحزب والمؤسسين؛ شعرنا أننا أمام فرصة لنكون مركز خبرة يُسهم في اتخاذ قرارات تدعم الوطن، واتفقنا على أن نُعبّر عن آرائنا بوضوح واحترام لكافة الأفكار والتوجهات، طالما تصب في مصلحة مصر».

وأشار الصريطي إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة جديدة، «تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء»، مضيفًا: «شعرت أن هذه فرصة لا يمكنني أن أرفضها، لأنني من خلالها أستطيع، مع زملائي، أن نخدم الثقافة والفن في مصر، ونسعى لتحقيق ما نتمناه لهذا القطاع الحيوي».

وشدد على أن الثقافة والفن يجب أن يصلا إلى كل مواطن في مختلف ربوع الوطن، لأن «الفن ليس للنخبة أو الطبقات الأرستقراطية فقط، بل هو فن جماهيري»، مؤكدًا أهمية دوره في الارتقاء بالوجدان وزيادة الوعي بالقضايا المختلفة.