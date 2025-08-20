استمرار الحملات اليومية بحي منشأة ناصر لإيقاف البناء المُخالف ورفع الإشغالات

يُواصل حي منشأة ناصر تكثيف جهوده لمواجهة مخالفات البناء ورفع الإشغالات، تنفيذًا لتوجيهات محافظة القاهرة بضرورة فرض الانضباط والتصدي الفوري لأي تعديات، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي – نائب المحافظ للمنطقة الغربية.

وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز عامر رئيس حي منشأة ناصر، أن أجهزة الحي في حالة استنفار كامل، مُشددًا على استمرار الحملات اليومية المفاجئة بجميع مناطق الحي.

وقد أسفرت إحدى الحملات مؤخرًا عن إيقاف أعمال بناء مُخالف وتعديلات غير قانونية داخل بلوك 9 بمساكن سوزان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المُخالفين، في إطار سعي الحي لمنع محاولات فرض الأمر الواقع وحماية المظهر العمراني للمنطقة.

كما شهد شارع كوك حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات، نفذتها أجهزة الحي بالتعاون مع شرطة المرافق وشركة "ارتقاء" للخدمات البيئية، وأسفرت عن إعادة الانضباط للشارع وتسهيل حركة المواطنين.

وقال رئيس الحي: "لن نسمح بأي تجاوزات، وسنواصل التصدي بكل حزم للمخالفات والتعديات. تطبيق القانون هو السبيل لضمان حقوق المواطنين وهيبة الدولة."

وأشار “عامر” إلى أن حي منشأة ناصر يعمل على مدار اليوم لتلبية شكاوى المواطنين ورفع مستوى الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات السيد محافظ القاهرة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ في مختلف المناطق.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الالتزام المجتمعي بالقانون هو الركيزة الأساسية لبناء مدينة آمنة ومستقرة، تتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة لجميع المواطنين.