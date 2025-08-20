قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمود أبو الدهب: عمر الساعي ضحية كولر في الأهلي.. وأتمنى انضمامه للمنتخب

رباب الهواري

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بأداء عمر الساعي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري هذا الموسم بعد انتقاله على سبيل الإعارة قادمًا من القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتألق عمر الساعي مع المصري تحت قيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي هذا الموسم في المباريات السابقة ونجح في تسجيل هدفًا في مرمى الاتحاد السكندري، وآخر في شباك بيراميدز، ويسير بشكل مميز بعد أن كان بعيدًا عن المباريات خلال تواجده في الأهلي.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:

تألق عمر الساعي مع المصري هذا الموسم أمر طبيعي ، فاللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وكان أحد أبرز نجوم الدوري الممتاز خلال تواجده مع الاسماعيلي.

وأضاف: عمر الساعي كان ضحية مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق ، ولم يحصل على فرصته الكافية مع المارد الأحمر ، وهو ما فعله المدرب السويسري مع العديد من اللاعبين الآخرين مثل حسين الشحات وأحمد عبد القادر.

وتابع: أتمنى من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني استدعاء عمر الساعي لاعب المصري لمعسكر الفراعنة استعداداً لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

