محمد فاروق: الأهلي يتجه لعدم تجديد عقد حسين الشحات

كشف الإعلامي محمد فاروق عن احتمالية رحيل حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" حسين الشحات ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وهناك اتجاه قوي داخل النادي بعدم تجديد عقده ورحيله عن الفريق في نهاية الموسم الجاري".

وأشار إلى أن إدارة الكرة في النادي الأهلي تدرس إمكانية الموافقة على رحيل حسين الشحات في يناير المقبل في الميركاتو الشتوي بدون أن يحصل النادي على مقابل مادي من الصفقة كنوع من رد الجميل للاعب.