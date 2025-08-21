مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات

تزايدت عمليات البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة ومحافظات مصر، وكذلك موعد صلاة المغرب.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم، الخميس ٢١ أغسطس، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

موعد صلاة الظهر 12:58 م

موعد صلاة العصر 34: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:30 م

موعد صلاة العشاء 8:53 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

موعد صلاة الظهر 1:03 م

موعد صلاة العصر 4:40 م

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 م

موعد صلاة العصر 4:30 م

موعد صلاة المغرب 7:27 م

موعد صلاة العشاء 8:49 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

وقت صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 4:19 م

وقت صلاة المغرب 7:15 م

وقت صلاة العشاء 8:35 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 5:06 ص

• موعد الشروق: 6:40 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:14 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:51 م

• ‎موعد أذان المغرب: 7:48 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:11 م

موعد اذان المغرب

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 19: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:17 م

موعد صلاة العشاء 8:33 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

موعد صلاة الفجر في سوهاج: 4:59 ص

موعد الشروق في سوهاج: 6:28 ص

موعد أذان الظهر في سوهاج: 12:56 ص

موعد صلاة العصر في سوهاج: 4:27 م

موعد أذان المغرب في سوهاج: 7:24 م

موعد صلاة العشاء في سوهاج: 8:43

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر في قنا: 4:56 ص

موعد الشروق في قنا: 6:24 ص

موعد صلاة الظهر في قنا: 12:52 ص

موعد أذان العصر في قنا: 4:23 م

موعد صلاة المغرب في قنا: 7:20 م



