أخبار البلد

مدبولي لـ"وزير ياباني": مصر تتطلع لجذب الصناعات وكل ما يتعلق بتحلية مياه البحر

كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛  هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والسياحة والنقل الياباني، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

وخلال اللقاء، أعرب هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية اليابانية، عن تقديره لإستقبال رئيس الوزراء له، وسعادته بمشاركة الشركات اليابانية في النهضة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية، فضلاً عن سعادته بالتعاون مع مصر، مٌعرباً عن تطلعه لتوثيق أواصر التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بالتعاون القائم مع اليابان في مجال البنية التحتية التي تعد ذات أولوية ضمن المشروعات القومية العديدة التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سبق له التعاون مع مؤسسة "الجايكا" لإعداد مخططات النقل فى القاهرة خلال فترة عمله السابق بوزارة الإسكان، مٌنوهاً إلى التعاون القائم حالياً مع اليابان لإنشاء خط المترو الرابع.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما شهدته مصر على مدار السنوات الماضية من تطوير في مجال الطرق والمياه والاتصالات، وكذلك جهود إنشاء عدد 24 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، مٌعرباً عن أمله في تزايد حجم التعاون مع مختلف المؤسسات اليابانية في الدول الأفريقية في إطار آلية التعاون الثلاثي.

كما أعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لعقد مؤتمر "جيدا" الدولي القادم في مصر، ودعا لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، مُشيراً إلى أنه يمكن لليابان أن تستفيد من الاتفاقيات والتكتلات التجارية التي تحظي مصر بعضويتها، مٌوضحاً أن مصر تتطلع لجذب صناعات مثل صناعات السيارات وكل ما يتعلق بتحلية مياه البحر، نظراً لاحتياج مصر للمزيد من المياه على ضوء ما تعاني منه من نقص في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لديها رغبة في توطين تكنولوجيا تحلية المياه، مٌشيراً كذلك إلى الرغبة المصرية في إنتاج المزيد من الطاقة الخضراء، ومٌوجهاً الدعوة للوزير الياباني لزيارة مصر بصحبة عدد من الشركات اليابانية لبحث هذه المجالات.

ومن جانبه، أعرب هيروماسا ناكانو، عن تقديره لتطلع مصر للتعاون مع اليابان، مُشيراً إلى أنه سوف يتابع تنفيذ ومناقشة الموضوعات التي تخضع لعمل وزارته، ومناقشة أيضاً المجالات الأخرى مع الوزارات المعنية.

وأوضح وزير الأراضي والبنية التحتية الياباني أن بلاده تتعاون مع العديد من الدول في مجال تحلية مياه، وأنها تتطلع أيضاً للتعاون مع مصر في ذات المجال.

كما أعرب هيروماسا ناكانو، عن تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدعم التعاون المشترك، مُؤكداً تطلعه أيضاً للتنسيق بشأن مشاركة مصر في المعرض الدولي للمحاصيل البستانية، الذي سيقام في مدينة "يوكوهاما" عام 2027.

