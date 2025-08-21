نائب محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف الحالي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً للوقوف على آخر مستجدات الموقف الحالي لمشروعات حياة كريمة ودفع وتيرة العمل بعدد من المشروعات المستهدفة لسرعة نهوها ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، رؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء ، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة ، عدد من الجهات المعنية.

حيث شهد الاجتماع مناقشة واستعراض نسب الإنجاز بالمشروعات المتبقية الجاري تنفيذها بكل قطاع على حدة ومنها قطاعات " الصحة ، الغاز ، مياه الشرب والصرف الصحي ، فضلاً عن الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات المنتهى تنفيذها ، موجهاً بالتنسيق التام مع الجهات المعنية ودار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الاستلام للمشروعات التي تم نهو الملاحظات بها لتشغيلها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، أننا مستمرون في دفع العمل بكافة مشروعات المبادرة فضلاً عن المتابعة اليومية والميدانية وتذليل العقبات واتخاذ قرارات جادة وفورية من شأنها سرعة نهو كافة الأعمال وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يساهم في تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين.