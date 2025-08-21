قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
بالروبوت الثعبان.. هندسة بنها تحصد المركز الأول بمسابقة "صُنع في مصر "
مدبولى يدعو «تويوتا» للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الحوافز والمزايا
نصب على مواطنين.. القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا بمدينة نصر
ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع في غزة إلى 271 شهيدًا بينهم 112 طفلًا
مش حفلة .. خالد الغندور يوجه رسالة بعد جنازة والد محمد الشناوي
خطوة اقتصادية مهمة.. بيرو تفتح سوقها أمام صادرات الفراولة المصرية
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
نائب محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف الحالي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مروة فاضل

عقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً للوقوف على آخر مستجدات الموقف الحالي لمشروعات حياة كريمة ودفع وتيرة العمل بعدد من المشروعات  المستهدفة لسرعة نهوها ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، رؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء ، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة  ، عدد من الجهات المعنية.

حيث شهد الاجتماع مناقشة واستعراض  نسب الإنجاز بالمشروعات المتبقية الجاري تنفيذها بكل قطاع على حدة ومنها قطاعات " الصحة ، الغاز ، مياه الشرب والصرف الصحي ، فضلاً عن الموقف النهائي لاستلام  عدد من المشروعات المنتهى تنفيذها ، موجهاً بالتنسيق التام مع الجهات المعنية ودار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الاستلام للمشروعات التي تم نهو الملاحظات بها لتشغيلها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، أننا مستمرون في دفع العمل بكافة مشروعات المبادرة فضلاً عن المتابعة اليومية والميدانية وتذليل العقبات واتخاذ قرارات جادة وفورية من شأنها سرعة نهو كافة الأعمال وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يساهم في تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين.

