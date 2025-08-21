إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة

قرر وزير العمل محمد جبران ، تحويل 2 من مفتشي العمل إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وإيقافهما 3 أشهر عن العمل لحين صدور “قرار النيابة”، وذلك لاتهامهما بتقاضي رشوة من إحدى شركات الحاق العمالة بالخارج.

وأكد الوزير جبران في تصريحات صحفية اليوم، أنه لا تستر على الفساد،وأنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة، موضحا أنه في وقت سابق صدر قرار بمكافآت لبعض مفتشي العمل من أبناء الوزراة الشرفاء ، الذين أثبتوا جدارتهم وأمانتهم أثناء العمل ، وهؤلاء يلقون كل الدعم والمساندة ،مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم التستر على الفاسدين والمخالفين، ومواجهة ذلك بكل حزم.