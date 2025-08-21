في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن العدوان على الأقصى ما زال مستمرا، وإن اختلفت الطرق، فالحريق عدوان، والاقتحامات عدوان، ومنع المصلين من الوصول إليه عدوان.

جاءت تلك التصريحات في الذكرى الـ 56 لإحراق المسجد الأقصى المبارك ، حيث أشار إلى أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك هو فساد كبير.

وقال الشيخ عكرمة صبري في تصريحاته : الأقصى يحترق بشكل دائم وبصور متعددة، مجددًا التأكيد على أن الأقصى للمسلمين وحدهم، لا يخضع للقسمة والتفاوض والتنازل، وفي الوقت ذاته لا يوجد حجر واحد في فلسطين يدلل على وجود التاريخ العبري اليهودي القديم.

ويوافق اليوم الخميس الحادي والعشرون من أغسطس، الذكرى الـ 56 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم اليهودي المتطرف "مايكل دينيس" المسجد الأقصى عام 1969، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، حيث أتت النيران على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، كما اشتعلت في مسجد عمر بن الخطاب.

وقضت النيران، على محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودين مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها.

كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافذة في المسجد مصنوعة من الجبس والزجاج الملون، واحترق الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.