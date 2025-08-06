قرار نهائي بإبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً نهائياً بإبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، بعد انتهاء فترة إبعاده السابقة.

وفي وقت سابق، اعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ محمد حسين، مفتي الديار الفلسطينية، من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك عقب إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى باب المغاربة.

وفي وقت سابق؛ سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارًا نهائيًا بهدم بناية سكنية تقطنها 17 عائلة مقدسية في حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة، وأمهلت العائلات 3 أيام فقط لإخلائها، بحسب وكالة الأنباء “وفا”.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط البناية، وسلمت سكانها قرارًا نهائيًا بهدمها، وأمهلتهم حتى يوم السبت المقبل 26 يوليو الجاري لإخلائها، الأمر الذي سيؤدي إلى تهجير 17 عائلة تقطن البناية وتتكون من نحو 100 مقدسي.

وأشارت المحافظة إلى أن من بين العائلات التي تقطن البناية، عائلة خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري.

وذكرت المحافظة أن البناية مقامة منذ عام 1998، وأصدر الاحتلال القرار الأول بهدمها عام 2003، بذريعة عدم الترخيص، ودفع سكانها مخالفات باهظة على مدار السنوات الماضية لبلدية الاحتلال.