تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه عاود التراجع مساء تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025، بعد أن ارتفع في بداية التعاملات.

أسعار الدولار اليوم

ونقدم سعر الدولار اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، في عدد من البنوك، بعد تراجعه بمتوسط 14 قرشا.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.45 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار البنك الأهلي المصري 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سعر الدولار البنك التجاري الدولي 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المتحد 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك العقاري المصري العربي 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار المصرف العربي 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار بنك تنمية الصادرات 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار ميد بنك 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.