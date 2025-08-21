القومي للبحوث: وصلنا لـ 100 ألف بحث وأكثر من 350 براءة اختراع منذ 1956 حتى الآن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهجير قسري في القدس .. 17 عائلة فلسطينية تواجه التمدد الاستيطاني الإسرائيلي
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

القومي للبحوث: وصلنا لـ 100 ألف بحث وأكثر من 350 براءة اختراع منذ 1956 حتى الآن

ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث
ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث
علي مكي

قال الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، إنّ البحث العلمي في مصر بدأ فعليًا عام 1939 بإنشاء مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث، وتطور حتى تأسيس المركز القومي للبحوث عام 1956، ليصبح منذ ذلك الحين صرحًا علميًا رائدًا يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وأصاف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المركز أنجز حتى الآن أكثر من 100 ألف بحث علمي، وحصل على أكثر من 350 براءة اختراع، ويضم نحو 4 آلاف عالم يعملون تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع، أن المركز اتجه خلال السنوات الأخيرة نحو تطبيق البحث العلمي بشكل مباشر في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، المياه، الزراعة، والصحة، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن كل خطة بحثية تستمر لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها توجيه الأبحاث لتلبية احتياجات الدولة، وفي نهاية كل خطة يتم إنتاج نتائج ومنتجات جاهزة للتطبيق الفعلي.

وذكر، أن المركز القومي للبحوث كان سباقًا في التفاعل مع المستجدات، مستشهدًا بتجربة المركز خلال أزمة كورونا، حيث بدأت الأبحاث قبل وصول الفيروس إلى مصر.

ولفت إلى أن المركز يولي أهمية كبرى لمجابهة تحديات التغيرات المناخية من خلال أبحاث متقدمة في الزراعة، وإنتاج أدوية جديدة، والتعاون مع دول أوروبية في تطبيق مفهوم "الزراعات الذكية"، القائم على استخدام التكنولوجيا والتحكم عن بُعد في عمليات الري والرطوبة والحرارة، خصوصًا في الزراعات المحمية.

