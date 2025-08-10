القومي للبحوث الفلكية يكشف تأثير زلزال تركيا على الحدود المصرية

كشف شريف الهادي، رئس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الهزة الأرضية التي شهدتها تركيا اليوم ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزلزال ضحل على عمق 8 كيلو مترات وبالتالي تأثيره محدود حول تركيا.



وأكد شريف الهادي، رئس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال لم يؤثر على السواحل المصرية ولكن تسبب في أضرار محدودة في بعض المنازل بتركيا.

تضرر محافظة مطروح

وحول مدى تضرر محافظة مطروح أو كون الزلزال وقع فيها، قال إنه يتم نسب الزلزال لأقرب منطقة جغرافية في الداخل المصري من موقع الزلزال، حيث إنه على بعد 877 كيلو متر.



وأشار شريف الهادي، رئس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى محدودية تأثير الزلزال نتيجة لبعد المسافة وضحالة الهزة الأرضية التي كانت فوق المتوسط بنسب قليلة وهو بعيد تماما عن زلزال تركيا الذي هزها قبل 3 سنوات.

