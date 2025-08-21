فوزي: نظام البكالوريا مجاني ومتعدد ويقضي على شبح الثانوية العامة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون التعليم لا يتم تعديله كثيرا، ووجه الشكر لوزير التربية والتعليم والحكومة ومجلس النواب ورئيسه على التعديلات الخاصة بقانون البكالوريا، لأنه نظام مجاني اختياري متعدد الفرص يقضي على شبح الثانوية العامة، ويبعث برسالة إلى الطالب وولي أمره وأسرته مفادها أن الأهم عند الدولة أن يحقق الطالب طموحه ورغبته في الالتحاق بالكلية التي يتمناها.

وأضاف فوزي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "نظام الثانوية العامة التقليدي كان بنظام الامتحان ذو المرة الواحدة، لكن العالم تطور والمناهج وطرق التعليم تبدلت كثيرا، ولم يكن أن تقف مصر دون تطوير ومواكبة لهذه الأساليب".

وتابع: "التعليم الخاص في مصر لا يعتمد على الفرصة الواحدة، وكذلك التعليم الدولي بتنويعاته، ومعظم دول العالم أصبحت تعطي الطالب أكثر من فرصة".

وأوضح، أن نظام البكالوريا لم يجرِ تغييرات بل أضاف مسارا جديدا، أي أن الالتحاق به اختياري، ومن لا يرغب في ذلك، يمكنه الاستمرار في نظام الثانوية العامة، مشددًا، على أن أفضل ما في نظام البكالوريا أنه لم يجبر الطلاب على الانضمام إليه، مشيرًا، إلى أنه يتوقع أن يتجه معظم الناس إلى نظام البكالوريا.