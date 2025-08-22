أونروا: نحو 90% من غزة أصبحت مناطق عسكرية إسرائيلية

أعلنت وكالة أونروا، أنّ عددًا كبيرًا من أطفال غزة هجروا أكثر من مرة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وذكرت، أنّ نحو 90% من غزة أصبحت مناطق عسكرية إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 12 فلسطينيا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الفلسطينيين النازحين داخل قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاوز 796 ألف شخص منذ منتصف مارس الماضي، في واحدة من أكبر موجات النزوح التي يشهدها القطاع منذ اندلاع الحرب.

وقالت دانييلا غروس، نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأسبوع الأخير وحده شهد تسجيل 17 ألف حالة نزوح جديدة، معظمها في مدينة غزة، حيث اضطر السكان إلى مغادرة الأحياء الشرقية باتجاه الجنوب والغرب هربًا من القصف والاشتباكات.

وأوضحت أن 95 في المئة من النزوح القسري يحدث داخل نطاق مدينة غزة، ما يعكس شدة العمليات العسكرية المركزة هناك.

هجوم واسع على حي الزيتون



منذ 11 أغسطس الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا واسع النطاق على حي الزيتون جنوب شرقي غزة، تخللته عمليات قصف مدفعي عنيف، وإطلاق نار عشوائي، بالإضافة إلى تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وفق تقارير ميدانية.