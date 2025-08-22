قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقات الزمالك الجديدة تغير شكل الفريق وتمنحه دفعة كبرى.. تفاصيل
سنن يوم الجمعة.. الملائكة تنتظرك على باب المسجد
استئصال ورم 40كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
وزير دفاع الاحتلال: إذا لم توافق حماس على شروطنا ستتحول غزة إلى رفح وبيت حانون
قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران | تفاصيل
ضابط إسرائيلي: ندفع ثمنا باهظا في غزة.. ونعاني من أزمات نفسية
«باعترافاتهم».. تسريبات إسرائيلية تكشف أن 83% من ضحايا العدوان على غزة مدنيون
سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة
أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكدت الأمم المتحدة أن مئات الفلسطينيين تعرضوا لإطلاق النار والقتل على يد الجيش الإسرائيلي والمتعاقدين العسكريين الأجانب في مواقع المساعدات التابعة لها أو بالقرب منها.

وروت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن شاهد عيان جديد: إن الأمر لا يقتصر على إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين فحسب، بل أيضاً على الأفراد الذين تم توظيفهم من خلال متعاقدين أمريكيين من الباطن لتأمين مواقع مؤسسة غزة الإنسانية.

وأضاف الشاهد: عندما تم توظيفي من قبل شركة لوجستية أمريكية لقيادة شاحنات المساعدات في إسرائيل،  لم يكن لديه أي فكرة أنه سيعمل مع قوات غزة الإنسانية داخل غزة.

وتم إنشاء صندوق غزة الإنساني المدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل ليحل محل الأمم المتحدة كموزع رئيسي للمساعدات في مايو.

وفي أواخر شهر يونيو، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم 30 مليون دولار للمجموعة، واصفةً عملها بأنه "مذهل للغاية".

وتابع : "استغرقني الأمر يومين أو ثلاثة أيام لأدرك أنهم كانوا يطلقون النار على الناس بالفعل، ولم يكونوا يطلقون النار على المقاتلين".

وعندما سُئل عمّا إذا كان يعتقد أنها كانت طلقات تحذيرية، قال مايك: "لا، إنها عشوائية". وأضاف أن كلّاً من الجيش الإسرائيلي وأفراد الأمن الأمريكيين كانوا يطلقون النار.

وأردف: إن لم يكن هناك مناسبة واحدة شاهدتها لم يكن فيها إطلاق نار، وكان يتواجد في المواقع المضاءة بشكل ساطع بمعدل خمسة أيام في الأسبوع إلى أسابيع عدة.

وأشار إلى إن الفلسطينيين كانوا يتجمعون بالقرب من المواقع قبل ساعات من فتحها ليكونوا أول من يحصل على الطعام، ولم يسبق له أن رأى حشداً من الناس يتصرفون بهذه الكثافة وهذا اليأس.

وختم حديثه قائلا : في إحدى المرات كُلّفت من قبل المتعاقدين الأمنيين بتنظيف البقايا البشرية والحيوانية المجاورة لأحد المواقع أثناء عمله بسبب الرائحة الكريهة المنبعثة من تلك البقايا".
 

