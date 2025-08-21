مئات الشاحنات المصرية محمّلة بالمساعدات الإنسانية لغزة تنتظر الدخول عبر كرم أبو سالم

أكد محمد عادل مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، أن مئات الشاحنات المصرية المحملة بمختلف المساعدات والمواد الإغاثية لا تزال متكدسة في محيط المعبر من الجانب المصري، في انتظار إشارة الانطلاق باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإيصال الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار عادل، خلال رسالته على الهواء، إلى أن هذا التكدس الكبير يعكس حجم الجهود المصرية المتواصلة، حيث تستمر القاهرة في تقديم آلاف الأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية عبر قوافل الإغاثة، في إطار دورها الإنساني لدعم ومساندة سكان القطاع المتضررين من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي خلّفت خسائر فادحة وأوضاعًا إنسانية متفاقمة منذ أكثر من 22 شهرًا، وأن قافلة "زاد العزة"، التي يطلقها الهلال الأحمر المصري، تواصل عملها منذ الثاني من يوليو الماضي وحتى الآن، حيث تم الدفع بأكثر من 1600 شاحنة مساعدات خلال هذه الفترة، في إطار تنسيق محكم لتأمين وصول المساعدات إلى داخل غزة.

ولفت إلى أن عملية دخول الشاحنات ما زالت تخضع لآليات معقدة من التفتيش والمراجعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم، الأمر الذي يتسبب في بطء شديد بتدفق المساعدات، وأن أصوات الانفجارات وتصاعد أعمدة الدخان لا تزال تُشاهد وتُسمع من محيط مدينة رفح الفلسطينية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب القطاع.