عالم أزهري: السعادة الحقيقية في الرضا وطمأنينة القلب

كشف الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، أن السعادة ليست أمرا معقدا أو بعيد المنال كما يتصور البعض، بل إن مفاتيحها الحقيقية قريبة ومتاحة لكل إنسان.

وأوضح أن الرضا، والشكر، والتسامح، والتوكل على الله، هي الركائز الأساسية للوصول إلى السعادة بعيدًا عن ربطها بالماديات أو بما يفتقده الشخص.

وأضاف السيد نجم، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم حدد بوضوح أن السعادة تكمن في طمأنينة القلب وراحة النفس، مستشهدا بقوله تعالى: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".

وأشار إلى أن أول وأهم مفاتيح السعادة هو "الرضا"، موضحا أنه لا يعني الاستسلام للواقع، بل السعي وبذل الجهد مع طمأنينة القلب لاختيار الله.