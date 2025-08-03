قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منذ أشهر .. مصادر بريطانية: مستشار ستارمر يعمل سرًا على خطة الاعتراف بفلسطين
حكم الأرباح الناتجة عن المال المغصوب .. دار الإفتاء تجيب
الأعلاف كلمة السر| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل يستمر الانخفاض؟
«الغندور»: فيريرا يُعطل تسويق «الجزيري» في الزمالك
استشهاد موظف بالهلال الأحمر في غارة إسرائيلية على خان يونس
«الغندور» يكشف تفاصيل عدم رحيل كوكا إلى «قاسم باشا» حتى الآن
عباس: نريد دولة فلسطينية بلا سلاح.. والانتخابات لن تشمل رافضي الشرعية
بين السلطة والشهرة .. القصة الكاملة للبلوجر «شاكر محظور دلوقتي» بالقاهرة
بـ 200 مليون دولار .. ترامب يُخطط لتوسعة تاريخية في البيت الأبيض
إعلامي يكشف مصير لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر وموقفه من العروض المُقدمة له
أمير هشام: «ديانج» رحّب بتجديد عقده مع الأهلي.. وهذه تفاصيل العرض النهائي
بعد تأجيلها .. نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الخميس المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما الفرق بين ابتلاء الرضا والغضب؟.. الإفتاء تجيب

الفرق بين ابتلاء الرضا والغضب
الفرق بين ابتلاء الرضا والغضب
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: سمعت بعض الناس يقولون: إن الابتلاء كما يكون بسبب غضب المولى سبحانه وتعالى على العبد يكون كذلك بسبب رضا المولى سبحانه؛ فنرجو منكم بيان ذلك وهل هناك فرق بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب؟ وما هي علامة كلٍّ منهما؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة إن الابتلاء من أقدار الله تعالى ورحمته، يجعل في طياته اللطف، ويسوق في مجرياته العطف، والمحن تحمل المنح، فكلُّ ما يصيب الإنسان من ابتلاءات هي في حقيقتها رفعة في درجة المؤمن وزيادة ثوابه ورفع عقابه، حتى الشوكة تُصيبه؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/ 105، ط. دار المعرفة): [وهذا يقتضي حصول الأمرين معًا: حصول الثواب، ورفع العقاب] اهـ.

ونوهت ان الابتلاء أمارة من أمارات محبة الله للعبد، ويدل على ذلك ما رواه ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذا أحَبَّ الله عبدًا ابتلاهُ لِيَسْمَعَ تضرُّعَهُ» أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان"، وابن حبان في "المجروحين"، والديلمي في "المسند"، وابن أبي الدنيا في "الصبر والثواب" و"المرض والكفارات".

وفي رواية أخرى أخرجها الإمام الترمذي في "سننه" عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ عِظَمَ الجزاء مع عِظَمِ البلاءِ، وإنَّ اللَّه إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمَنْ رضي فله الرضا، ومَن سخط فله السَّخَطُ».

الفرق بين ابتلاء الرضا والغضب

وأوضحت أن هناك فرقٌ بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب وهو: أن ابتلاء الرضا هو الذي يُقَابَلُ من العبد بالصبر على البلاء؛ لِيَحْصُل العبد على رضا الله ورحمته؛ فهو علامة لحبِّ الله تعالى له، وليس دليلًا على غضب الله سبحانه وتعالى عليه، أما ابتلاء الغضب فهو الجزع وعدم الرضا بحكم الله تعالى.

قال الإمام ابن الملك في "شرح المصابيح" (2/ 324، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [«وإنَّ اللَّه إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمَنْ رضي»؛ أي: بالبلاء وصبر عليه فله الرضا؛ أي: يحصل له رضاء الله ورحمته، «وَمَنْ سَخِطَ»؛ أي: كره البلاء وجزع ولم يرضَ بحكم الله، فعليه السخط من الله والغضب عليه، والرضاء والسخط يتعلقان بالقلب لا باللسان، فكثير ممَّن له أنينٌ من وجعٍ وشدةِ مرضٍ مع أن في قلبه الرضاءَ والتسليم بأمر الله تعالى] اهـ.

وقال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 1142، ط. دار الفكر): [نزول البلاء علامة المحبة، فمن رضي بالبلاء صار محبوبًا حقيقيًّا له تعالى، ومن سخط صار مسخوطًا عليه] اهـ.

الفرق بين ابتلاء الرضا والغضب

واشارت الى انه يفترق ابتلاء الرضا عن ابتلاء الغضب بوجه آخر، وهو أنَّ ابتلاء الغضب باب من العقوبة والمقابلة، وعلامته عدم الصبر والجزع والشكوى إلى الخلق، وابتلاء الرضا يكون تكفيرًا وتمحيصًا للخطيئات؛ وعلامته وجود الصبر الجميل من غير شكوى ولا جزع، ويكون أيضًا لرفع الدرجات؛ وعلامته الرضا وطمأنينة النفس والسكون لأمر الله.

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في "فتوح الغيب" (ص: 113، ط. دار الكتب العلمية): [علامة الابتلاء على وجه العقوبة والمقابلة: عدم الصبر عند وجوده، والجزع والشكوى إلى الخليقة والبريات.

علامة ابتلاء الرضا

وعلامة الابتلاء تكفيرًا وتمحيصًا للخطيات: وجود الصبر الجميل من غير شكوى وإظهار الجزع إلى الأصدقاء والجيران والتضجر بأداء الأوامر والطاعات.

وعلامة الابتلاء لارتفاع الدرجات: وجود الرضا والموافقة، وطمأنينة النفس، والسكون بفعل إله الأرض والسماوات، والفناء فيها إلى حين الانكشاف بمرور الأيام والساعات] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

الفرق بين ابتلاء الرضا والغضب ابتلاء الغضب ابتلاء الرضا الابتلاء علامة ابتلاء الرضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. هل يصل سعر التذكرة 400 جنيه؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. وحقيقة وصول سعر التذكرة 400 جنيه

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

سوزي الاردنية

من المطرية وجابت 50% بالثانوية.. ما لا يعرفه الكثير عن سوزي الأردنية

فيتامين د

4 أنواع من الأدوية لا يجب تناولها مع مكملات فيتامين د.. تفاضيل

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| منقوع بذور الشيا بالليمون سر الصحة والرشاقة.. رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا

بالصور

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة

بورش
بورش
بورش

طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم درويش

بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"

فيديو

ماجدة زكي ولبلبة من فرح حفيدة فيروز

معانا ريال.. حفيدة فيروز تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن | صور

عمرو دياب

مفاجآت كتير.. تصرف غريب من عمرو دياب في مهرجان العلمين

رحمة حسن

شعري وقع .. رحمة حسن تكشف معاناتها وسبب ابتعادها عن الأضواء

على معلول

الصفاقسي ينشر فيديو التقديم الرسمي للنجم الدولي علي معلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد