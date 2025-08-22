بريطانيا تعتزم شراء 6 أنظمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز لاند سيبتور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عزمها شراء 6 أنظمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز "لاند سيبتور" التي تصنعها شركة "أم بي دي آي" الأوروبية بقيمة 118 مليون جنيه إسترليني.

وفي سياق أخر؛ أعلنت الحكومة البريطانية، إضافة خمس كيانات جديدة إلى إطار عقوباتها المفروضة على إيران، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في الضغوط الأوروبية على طهران

وجاء في التحديث الحكومي – الذي أوردته وكالة «رويترز» – أن الكيانات الخمس المعنية، لم تُحدد أسماؤها في البيان المختصر، لكن الإعلان أكد أنها دخلت رسميًا ضمن اللوائح التي تُطبقها المملكة المتحدة ضمن إطار ما يُعرف بـ«نظام العقوبات الإيراني، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يتضمّن البيان تفاصيل حول طبيعة هذه الكيانات أو القطاعات التي تنشط فيها.

ويأتي الإجراء في سياق متنامٍ من العقوبات الغربية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة، التي كثفت مساء 7 أغسطس الماضي حملتها ضد إيران، وفرضت عقوبات على 18 كيانا وفردًا قالت إنهم يساعدون طهران في التهرب من العقوبات وتوليد مصادر تمويل لدعم برامجها العسكرية والصاروخية، حسب وكالة رويترز.

كما أصدرت واشنطن في 9 يوليو قائمة تضمّنت 22 شركة في هونغ كونغ والإمارات وتركيا، بدعوى تسهيلها مبيعات نفط إيرانية لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، وفقا لرويترز.

بريطانيا وزارة الدفاع صواريخ دفاع جوي لاند سيبتور إيران

