بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1

واصلت موجة الرفض الدولي لمخطط الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة E1 شرقي القدس المحتلة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية استدعاء السفير الإسرائيلي في هلسنكي، للتعبير عن قلقها البالغ من موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة ومخططات الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.

وأكدت فنلندا في بيان رسمي لوزارة الخارجية ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، التزامًا بالقانون الدولي.

وفي السياق ذاته، استدعت بريطانيا السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، احتجاجًا على قرار تل أبيب المضي قدمًا في المخطط الاستيطاني بالمنطقة ذاتها، وسط إدانات أوروبية ودولية متزايدة اعتبرت المشروع تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين وتقويضًا لأي مسار سلام عادل.