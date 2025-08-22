نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية الكندية

وقَّعت نقابة المهندسين بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية الكندية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تدريب وتأهيل المهندسين.

وقَّع البروتوكول المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والدكتور فايز عز الدين، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الكندية.

يهدف البروتوكول إلى تشجيع وتسهيل التعاون المشترك بين النقابة والغرفة التجارية الكندية وكبرى المؤسسات الكندية المتخصصة في جميع المجالات الهندسية لنقل الخبرات والمعارف.

كما يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتنمية الموارد البشرية في المجالات الهندسية والإدارية لزيادة كفاءة المهندسين، لمواكبة سرعة التطور التكنولوجي، إضافة إلى تطوير المهنة، وزيادة الوعي بالأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، مع تنفيذ برامج تدريبية مع كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال التدريب، والعمل على أن يغطي التدريب جميع محافظات مصر.

كما يهدف البروتوكول إلى تقديم وتعريف النقابة العامة للمهندسين بالمؤسسات والشركات الكندية المسجلة في عضوية الغرفة سواء داخل مصر أو خارجها.

وبحسب البروتوكول سيتم تنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في كافة جوانب التدريب الهندسي، والاشتراك في الوفود المشاركة في الأحداث الإقليمية والدولية من حضور ندوات ومؤتمرات ومعارض متخصصة في المجال الهندسي.