قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر نتائج مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي للتراث الثقافي المغمور بالمياه| صور
إيران.. هجوم إرهابي على دورية للشرطة في محافظة سيستان وبلوتشستان
المفوض العام لـ أونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة
الاحتلال يوسع دائرة القصف شمال مدينة غزة ويدفع السكان للنزوح غربا.. تفاصيل
مفتي عام السعودية: تبرع ولي العهد بالدم تجسيد للقدوة الحسنة في العمل الإنساني
رغم إقرار الأمم المتحدة.. الاحتلال يكذب: لامجاعة في غزة
تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
زياد برجي يتألق بسهرة طربية في العلمين الجديدة بحضور بشرى ورنا سماحة
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية
مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي
الكتابة إيمان صلاح تكشف بداياتها وتجربتها في الكتابة والدوبلاج
حماس: ندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة فورية لحالتي تعدٍّ على الأراضي الزراعية في تلا ومنوف

ازالة التعديات في المنوفية
ازالة التعديات في المنوفية
مروة فاضل

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة اليقظة التامة والمتابعة الميدانية والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص بنطاق المحافظة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمدينة تلا من الإزالة الفورية لحالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٣٠٠ م٢ ،  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف من الإزالة الفورية لحالة تعدي على الاراضي الزراعية بناحية الحامول على مساحة ٤٠ م٢ وعدم تمكين المعتدين والتصدي لهم بكل حزم لعدم إستكمال مخالفتهم .

وأكد المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه الي جانب المتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي والازالة الفورية في المهد.

وتابع المحافظ، أن الدولة مستمرة في إزالة اي تعدي تحقيقا للصالح العام.

محافظة المنوفية المنوفية ازالة التعديات اخبار محافظة المنوفية املاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

مشغولات ذهبية

الترقب يخيم على سوق الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تتألق بإطلالة صيفية كاجوال بأحدث ظهور

اهلا بالتجريبي

أهلا بالتجريبي.. القومي للمسرح يستعيد خمسة عروض من ذاكرة المهرجان

وزير الثقافة

وزير الثقافة يشهد عروض مهرجان ليالينا في العلمين ويشيد بأداء المشاركين

بالصور

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

المزيد