إزالة فورية لحالتي تعدٍّ على الأراضي الزراعية في تلا ومنوف

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة اليقظة التامة والمتابعة الميدانية والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص بنطاق المحافظة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمدينة تلا من الإزالة الفورية لحالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٣٠٠ م٢ ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف من الإزالة الفورية لحالة تعدي على الاراضي الزراعية بناحية الحامول على مساحة ٤٠ م٢ وعدم تمكين المعتدين والتصدي لهم بكل حزم لعدم إستكمال مخالفتهم .

وأكد المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه الي جانب المتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي والازالة الفورية في المهد.

وتابع المحافظ، أن الدولة مستمرة في إزالة اي تعدي تحقيقا للصالح العام.